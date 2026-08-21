Fwogs Strategy מחיר היום

מחיר Fwogs Strategy (FWOGSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FWOGSTR ל USD הוא $ 0 לכל FWOGSTR.

Fwogs Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,646, עם היצע במחזור של 919.16M FWOGSTR. ב‑24 השעות האחרונות, FWOGSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FWOGSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fwogs Strategy (FWOGSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K אספקת מחזור 919.16M 919.16M 919.16M אספקה כוללת 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342

שווי השוק הנוכחי של Fwogs Strategy הוא $ 71.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FWOGSTR הוא 919.16M, עם היצע כולל של 919160921.3104342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.65K.