Function FBTC מחיר היום

מחיר Function FBTC (FBTC) בזמן אמת היום הוא $ 78,227, עם שינוי של 9.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FBTC ל USD הוא $ 78,227 לכל FBTC.

Function FBTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 662,273,618, עם היצע במחזור של 8.46K FBTC. ב‑24 השעות האחרונות, FBTC סחר בין $ 71,224 (נמוך) ל $ 79,320 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 127,954, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 11,469.83.

ביצועים לטווח קצר, FBTC נע ב +2.12% בשעה האחרונה ו +24.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 172.51K.

Function FBTC (FBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 662.27M$ 662.27M $ 662.27M נפח (24 שעות) $ 172.51K$ 172.51K $ 172.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 662.27M$ 662.27M $ 662.27M אספקת מחזור 8.46K 8.46K 8.46K אספקה כוללת 8,461.29957664 8,461.29957664 8,461.29957664

שווי השוק הנוכחי של Function FBTC הוא $ 662.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 172.51K. ההיצע במחזור של FBTC הוא 8.46K, עם היצע כולל של 8461.29957664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 662.27M.