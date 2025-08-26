fug (FUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0056308$ 0.0056308 $ 0.0056308 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.14% שינוי מחיר (7D) +9.78% שינוי מחיר (7D) +9.78%

fug (FUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0056308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

fug (FUG) מידע שוק

שווי שוק $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,672,128.320751 999,672,128.320751 999,672,128.320751

שווי השוק הנוכחי של fug הוא $ 17.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUG הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999672128.320751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.84K.