Fufu (FUFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001554 $ 0.00001554 $ 0.00001554 24 שעות נמוך $ 0.00001594 $ 0.00001594 $ 0.00001594 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001554$ 0.00001554 $ 0.00001554 גבוה 24 שעות $ 0.00001594$ 0.00001594 $ 0.00001594 שיא כל הזמנים $ 0.0283095$ 0.0283095 $ 0.0283095 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001433$ 0.00001433 $ 0.00001433 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -0.93% שינוי מחיר (7D) +0.50% שינוי מחיר (7D) +0.50%

Fufu (FUFU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001566. במהלך 24 השעות האחרונות, FUFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001554 לבין שיא של $ 0.00001594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0283095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUFU השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fufu (FUFU) מידע שוק

שווי שוק $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K אספקת מחזור 800.00M 800.00M 800.00M אספקה כוללת 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

שווי השוק הנוכחי של Fufu הוא $ 12.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUFU הוא 800.00M, עם היצע כולל של 799999999.4740055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52K.