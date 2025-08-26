עוד על FUFU

FUFU מידע על מחיר

FUFU אתר רשמי

FUFU טוקניומיקה

FUFU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fufu סֵמֶל

Fufu מחיר (FUFU)

לא רשום

1 FUFU ל USDמחיר חי:

--
----
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Fufu (FUFU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:29:34 (UTC+8)

Fufu (FUFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001554
$ 0.00001554$ 0.00001554
24 שעות נמוך
$ 0.00001594
$ 0.00001594$ 0.00001594
גבוה 24 שעות

$ 0.00001554
$ 0.00001554$ 0.00001554

$ 0.00001594
$ 0.00001594$ 0.00001594

$ 0.0283095
$ 0.0283095$ 0.0283095

$ 0.00001433
$ 0.00001433$ 0.00001433

+0.51%

-0.93%

+0.50%

+0.50%

Fufu (FUFU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001566. במהלך 24 השעות האחרונות, FUFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001554 לבין שיא של $ 0.00001594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0283095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUFU השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fufu (FUFU) מידע שוק

$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K

--
----

$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K

800.00M
800.00M 800.00M

799,999,999.4740055
799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

שווי השוק הנוכחי של Fufu הוא $ 12.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUFU הוא 800.00M, עם היצע כולל של 799999999.4740055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52K.

Fufu (FUFU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fufuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFufu ל USDהיה . $ -0.0000010365.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFufu ל USDהיה $ -0.0000005425.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fufuל USDהיה $ -0.000000989838082685308.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.93%
30 ימים$ -0.0000010365-6.61%
60 ימים$ -0.0000005425-3.46%
90 ימים$ -0.000000989838082685308-5.94%

מה זהFufu (FUFU)

FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fufu (FUFU) משאב

האתר הרשמי

Fufuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fufu (FUFU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fufu (FUFU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fufu.

בדוק את Fufu תחזית המחיר עכשיו‏!

FUFU למטבעות מקומיים

Fufu (FUFU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fufu (FUFU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FUFU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fufu (FUFU)

כמה שווה Fufu (FUFU) היום?
החי FUFUהמחיר ב USD הוא 0.00001566 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUFU ל USD?
המחיר הנוכחי של FUFU ל USD הוא $ 0.00001566. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fufu?
שווי השוק של FUFU הוא $ 12.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUFU?
ההיצע במחזור של FUFU הוא 800.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUFU?
‏‏FUFU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0283095 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUFU?
FUFU ‏‏רשם מחירATL של 0.00001433 USD.
מהו נפח המסחר של FUFU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUFU הוא -- USD.
האם FUFU יעלה השנה?
FUFU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUFU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:29:34 (UTC+8)

Fufu (FUFU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.