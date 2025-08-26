עוד על FROYO

Froyo Games מחיר (FROYO)

לא רשום

1 FROYO ל USDמחיר חי:

--
----
-1.10%1D
Froyo Games (FROYO) טבלת מחירים חיה
Froyo Games (FROYO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.14%

+2.32%

+2.32%

Froyo Games (FROYO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROYO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froyo Games (FROYO) מידע שוק

$ 10.28K
$ 10.28K$ 10.28K

--
----

$ 15.39K
$ 15.39K$ 15.39K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Froyo Games הוא $ 10.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROYO הוא 668.27M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.39K.

Froyo Games (FROYO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Froyo Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroyo Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroyo Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Froyo Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.14%
30 ימים$ 0+8.56%
60 ימים$ 0-56.71%
90 ימים$ 0--

מה זהFroyo Games (FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Froyo Games (FROYO) משאב

האתר הרשמי

Froyo Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Froyo Games (FROYO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Froyo Games (FROYO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Froyo Games.

בדוק את Froyo Games תחזית המחיר עכשיו‏!

FROYO למטבעות מקומיים

Froyo Games (FROYO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Froyo Games (FROYO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROYO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Froyo Games (FROYO)

כמה שווה Froyo Games (FROYO) היום?
החי FROYOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROYO ל USD?
המחיר הנוכחי של FROYO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Froyo Games?
שווי השוק של FROYO הוא $ 10.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROYO?
ההיצע במחזור של FROYO הוא 668.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROYO?
‏‏FROYO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.108955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROYO?
FROYO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROYO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROYO הוא -- USD.
האם FROYO יעלה השנה?
FROYO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROYO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
