FRENCHIE (FREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.91% שינוי מחיר (1D) -8.03% שינוי מחיר (7D) +4.26% שינוי מחיר (7D) +4.26%

FRENCHIE (FREN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREN השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FRENCHIE (FREN) מידע שוק

שווי שוק $ 240.44K$ 240.44K $ 240.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 451.38K$ 451.38K $ 451.38K אספקת מחזור 530.35M 530.35M 530.35M אספקה כוללת 995,612,635.33971 995,612,635.33971 995,612,635.33971

שווי השוק הנוכחי של FRENCHIE הוא $ 240.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREN הוא 530.35M, עם היצע כולל של 995612635.33971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 451.38K.