fredwilson מחיר היום

מחיר fredwilson (FREDWILSON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREDWILSON ל USD הוא $ 0 לכל FREDWILSON.

fredwilson כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,892, עם היצע במחזור של 1.00B FREDWILSON. ב‑24 השעות האחרונות, FREDWILSON סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FREDWILSON נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

fredwilson (FREDWILSON) מידע שוק

שווי שוק $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של fredwilson הוא $ 25.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREDWILSON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.89K.