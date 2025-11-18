Forge3 מחיר היום

מחיר Forge3 (FORGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001118, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORGE ל USD הוא $ 0.00001118 לכל FORGE.

Forge3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,182.81, עם היצע במחזור של 999.88M FORGE. ב‑24 השעות האחרונות, FORGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024838, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001068.

ביצועים לטווח קצר, FORGE נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Forge3 (FORGE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.18K אספקת מחזור 999.88M אספקה כוללת 999,884,591.7340739

