Reaxa מחיר היום

מחיר Reaxa (REAXA) בזמן אמת היום הוא $ 0.000003707, עם שינוי של 33.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REAXA ל USD הוא $ 0.000003707 לכל REAXA.

Reaxa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- REAXA. ב‑24 השעות האחרונות, REAXA סחר בין $ 0.000003676 (נמוך) ל $ 0.000007045 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, REAXA נע ב -9.32% בשעה האחרונה ו -73.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 582.48K.

Reaxa (REAXA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 582.48K$ 582.48K $ 582.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.21K$ 111.21K $ 111.21K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Reaxa הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 582.48K. ההיצע במחזור של REAXA הוא --, עם היצע כולל של 30000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.21K.