foreskin מחיר היום

מחיר foreskin (HOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 54.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOOD ל USD הוא $ 0 לכל HOOD.

foreskin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,962, עם היצע במחזור של 865.53M HOOD. ב‑24 השעות האחרונות, HOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00158288, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOOD נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -10.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

foreskin (HOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.46K$ 33.46K $ 33.46K אספקת מחזור 865.53M 865.53M 865.53M אספקה כוללת 865,528,700.6293606 865,528,700.6293606 865,528,700.6293606

שווי השוק הנוכחי של foreskin הוא $ 28.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOD הוא 865.53M, עם היצע כולל של 865528700.6293606. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.46K.