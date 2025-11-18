FlowerAI מחיר היום

מחיר FlowerAI (FLOWER) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 81.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOWER ל USD הוא -- לכל FLOWER.

FlowerAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,986.45, עם היצע במחזור של 999.83M FLOWER. ב‑24 השעות האחרונות, FLOWER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03741161, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLOWER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -84.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FlowerAI (FLOWER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,830,352.462641 999,830,352.462641 999,830,352.462641

שווי השוק הנוכחי של FlowerAI הוא $ 9.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOWER הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999830352.462641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.99K.