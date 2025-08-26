Floor Protocol (FLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03572394$ 0.03572394 $ 0.03572394 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) +22.18% שינוי מחיר (7D) +22.18%

Floor Protocol (FLC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03572394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLC השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Floor Protocol (FLC) מידע שוק

שווי שוק $ 232.43K$ 232.43K $ 232.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M אספקת מחזור 2.11B 2.11B 2.11B אספקה כוללת 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Floor Protocol הוא $ 232.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLC הוא 2.11B, עם היצע כולל של 25000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.