Floor Protocol סֵמֶל

Floor Protocol מחיר (FLC)

לא רשום

1 FLC ל USDמחיר חי:

$0.00010997
$0.00010997$0.00010997
0.00%1D
mexc
USD
Floor Protocol (FLC) טבלת מחירים חיה
Floor Protocol (FLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03572394
$ 0.03572394$ 0.03572394

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.06%

+22.18%

+22.18%

Floor Protocol (FLC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03572394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLC השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Floor Protocol (FLC) מידע שוק

$ 232.43K
$ 232.43K$ 232.43K

--
----

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

2.11B
2.11B 2.11B

25,000,000,000.0
25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Floor Protocol הוא $ 232.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLC הוא 2.11B, עם היצע כולל של 25000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.

Floor Protocol (FLC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Floor Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFloor Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFloor Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Floor Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.06%
30 ימים$ 0-0.05%
60 ימים$ 0+9.94%
90 ימים$ 0--

מה זהFloor Protocol (FLC)

The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability.  The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.

Floor Protocol (FLC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Floor Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Floor Protocol (FLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Floor Protocol (FLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Floor Protocol.

בדוק את Floor Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

FLC למטבעות מקומיים

Floor Protocol (FLC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Floor Protocol (FLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Floor Protocol (FLC)

כמה שווה Floor Protocol (FLC) היום?
החי FLCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLC ל USD?
המחיר הנוכחי של FLC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Floor Protocol?
שווי השוק של FLC הוא $ 232.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLC?
ההיצע במחזור של FLC הוא 2.11B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLC?
‏‏FLC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03572394 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLC?
FLC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLC הוא -- USD.
האם FLC יעלה השנה?
FLC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Floor Protocol (FLC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

