Floor Protocol (FLC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03572394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLC השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Floor Protocol הוא $ 232.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLC הוא 2.11B, עם היצע כולל של 25000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Floor Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFloor Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFloor Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Floor Protocolל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.06%
|30 ימים
|$ 0
|-0.05%
|60 ימים
|$ 0
|+9.94%
|90 ימים
|$ 0
|--
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
