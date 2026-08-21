Flokis מחיר היום

מחיר Flokis (FLOKIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOKIS ל USD הוא $ 0 לכל FLOKIS.

Flokis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,638, עם היצע במחזור של 187.32T FLOKIS. ב‑24 השעות האחרונות, FLOKIS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLOKIS נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flokis (FLOKIS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K אספקת מחזור 187.32T 187.32T 187.32T אספקה כוללת 187,317,783,713,006.0 187,317,783,713,006.0 187,317,783,713,006.0

שווי השוק הנוכחי של Flokis הוא $ 21.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOKIS הוא 187.32T, עם היצע כולל של 187317783713006.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.64K.