flocoin סֵמֶל

flocoin מחיר (FLOCO)

לא רשום

1 FLOCO ל USDמחיר חי:

$0.155226
$0.155226$0.155226
0.00%1D
mexc
USD
flocoin (FLOCO) טבלת מחירים חיה
flocoin (FLOCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.795048
$ 0.795048$ 0.795048

$ 0.153953
$ 0.153953$ 0.153953

--

--

-4.37%

-4.37%

flocoin (FLOCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.155226. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.795048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.153953.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

flocoin (FLOCO) מידע שוק

$ 135.57K
$ 135.57K$ 135.57K

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

873.35K
873.35K 873.35K

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של flocoin הוא $ 135.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOCO הוא 873.35K, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.

flocoin (FLOCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של flocoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלflocoin ל USDהיה . $ -0.0581462470.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלflocoin ל USDהיה $ -0.0590546916.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של flocoinל USDהיה $ -0.3321907424247247.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0581462470-37.45%
60 ימים$ -0.0590546916-38.04%
90 ימים$ -0.3321907424247247-68.15%

מה זהflocoin (FLOCO)

flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

flocoin (FLOCO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

flocoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה flocoin (FLOCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות flocoin (FLOCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור flocoin.

בדוק את flocoin תחזית המחיר עכשיו‏!

FLOCO למטבעות מקומיים

flocoin (FLOCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של flocoin (FLOCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLOCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על flocoin (FLOCO)

כמה שווה flocoin (FLOCO) היום?
החי FLOCOהמחיר ב USD הוא 0.155226 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLOCO ל USD?
המחיר הנוכחי של FLOCO ל USD הוא $ 0.155226. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של flocoin?
שווי השוק של FLOCO הוא $ 135.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLOCO?
ההיצע במחזור של FLOCO הוא 873.35K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLOCO?
‏‏FLOCO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.795048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLOCO?
FLOCO ‏‏רשם מחירATL של 0.153953 USD.
מהו נפח המסחר של FLOCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLOCO הוא -- USD.
האם FLOCO יעלה השנה?
FLOCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLOCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
