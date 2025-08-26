flocoin (FLOCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.795048$ 0.795048 $ 0.795048 המחיר הנמוך ביותר $ 0.153953$ 0.153953 $ 0.153953 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.37% שינוי מחיר (7D) -4.37%

flocoin (FLOCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.155226. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.795048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.153953.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

flocoin (FLOCO) מידע שוק

שווי שוק $ 135.57K$ 135.57K $ 135.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M אספקת מחזור 873.35K 873.35K 873.35K אספקה כוללת 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של flocoin הוא $ 135.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOCO הוא 873.35K, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.