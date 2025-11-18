FLIP מחיר היום

מחיר FLIP (FLIP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00034867, עם שינוי של 4.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLIP ל USD הוא $ 0.00034867 לכל FLIP.

FLIP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 348,582, עם היצע במחזור של 1.00B FLIP. ב‑24 השעות האחרונות, FLIP סחר בין $ 0.00032314 (נמוך) ל $ 0.00035883 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00424548, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000707.

ביצועים לטווח קצר, FLIP נע ב +1.66% בשעה האחרונה ו -22.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FLIP (FLIP) מידע שוק

שווי שוק $ 348.58K$ 348.58K $ 348.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.58K$ 348.58K $ 348.58K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FLIP הוא $ 348.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.58K.