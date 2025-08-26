Flicker (FKR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00302115 $ 0.00302115 $ 0.00302115 24 שעות נמוך $ 0.00433508 $ 0.00433508 $ 0.00433508 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00302115$ 0.00302115 $ 0.00302115 גבוה 24 שעות $ 0.00433508$ 0.00433508 $ 0.00433508 שיא כל הזמנים $ 0.00689786$ 0.00689786 $ 0.00689786 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00194379$ 0.00194379 $ 0.00194379 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.63% שינוי מחיר (1D) +4.90% שינוי מחיר (7D) +4.90% שינוי מחיר (7D) +4.90%

Flicker (FKR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00323211. במהלך 24 השעות האחרונות, FKR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00302115 לבין שיא של $ 0.00433508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FKRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00689786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00194379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FKR השתנה ב +2.63% במהלך השעה האחרונה, +4.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flicker (FKR) מידע שוק

שווי שוק $ 833.76K$ 833.76K $ 833.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M אספקת מחזור 257.96M 257.96M 257.96M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flicker הוא $ 833.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FKR הוא 257.96M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.23M.