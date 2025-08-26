Flash (FLASH) מידע על מחיר (USD)

Flash (FLASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00346327. במהלך 24 השעות האחרונות, FLASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00339836 לבין שיא של $ 0.0038201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01571238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLASH השתנה ב -1.46% במהלך השעה האחרונה, -9.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flash (FLASH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Flash הוא $ 346.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLASH הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999134.918897. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 346.32K.