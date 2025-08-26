עוד על FLASH

Flash סֵמֶל

Flash מחיר (FLASH)

1 FLASH ל USDמחיר חי:

$0.00346327
$0.00346327$0.00346327
-9.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Flash (FLASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:24:53 (UTC+8)

Flash (FLASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00339836
$ 0.00339836$ 0.00339836
24 שעות נמוך
$ 0.0038201
$ 0.0038201$ 0.0038201
גבוה 24 שעות

$ 0.00339836
$ 0.00339836$ 0.00339836

$ 0.0038201
$ 0.0038201$ 0.0038201

$ 0.01571238
$ 0.01571238$ 0.01571238

$ 0
$ 0$ 0

-1.46%

-9.32%

-15.64%

-15.64%

Flash (FLASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00346327. במהלך 24 השעות האחרונות, FLASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00339836 לבין שיא של $ 0.0038201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01571238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLASH השתנה ב -1.46% במהלך השעה האחרונה, -9.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flash (FLASH) מידע שוק

$ 346.32K
$ 346.32K$ 346.32K

--
----

$ 346.32K
$ 346.32K$ 346.32K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,134.918897
99,999,134.918897 99,999,134.918897

שווי השוק הנוכחי של Flash הוא $ 346.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLASH הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999134.918897. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 346.32K.

Flash (FLASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flashל USDהיה $ -0.000356238467253129.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlash ל USDהיה . $ +0.0015980421.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlash ל USDהיה $ +0.0058780377.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flashל USDהיה $ +0.0020971258474294762.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000356238467253129-9.32%
30 ימים$ +0.0015980421+46.14%
60 ימים$ +0.0058780377+169.73%
90 ימים$ +0.0020971258474294762+153.51%

מה זהFlash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Flashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flash (FLASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flash (FLASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flash.

בדוק את Flash תחזית המחיר עכשיו‏!

FLASH למטבעות מקומיים

Flash (FLASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flash (FLASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flash (FLASH)

כמה שווה Flash (FLASH) היום?
החי FLASHהמחיר ב USD הוא 0.00346327 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLASH ל USD?
המחיר הנוכחי של FLASH ל USD הוא $ 0.00346327. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flash?
שווי השוק של FLASH הוא $ 346.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLASH?
ההיצע במחזור של FLASH הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLASH?
‏‏FLASH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01571238 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLASH?
FLASH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLASH הוא -- USD.
האם FLASH יעלה השנה?
FLASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:24:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.