FlareFox מחיר היום

מחיר FlareFox (FLX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLX ל USD הוא $ 0 לכל FLX.

FlareFox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,737, עם היצע במחזור של 18.93B FLX. ב‑24 השעות האחרונות, FLX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FlareFox (FLX) מידע שוק

שווי שוק $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K אספקת מחזור 18.93B 18.93B 18.93B אספקה כוללת 18,926,607,052.6904 18,926,607,052.6904 18,926,607,052.6904

שווי השוק הנוכחי של FlareFox הוא $ 23.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLX הוא 18.93B, עם היצע כולל של 18926607052.6904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.74K.