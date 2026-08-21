FlapVault מחיר היום

מחיר FlapVault (蝴蝶金库) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 蝴蝶金库 ל USD הוא $ 0 לכל 蝴蝶金库.

FlapVault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,317.9, עם היצע במחזור של 535.81M 蝴蝶金库. ב‑24 השעות האחרונות, 蝴蝶金库 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 蝴蝶金库 נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FlapVault (蝴蝶金库) מידע שוק

שווי שוק $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K אספקת מחזור 535.81M 535.81M 535.81M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FlapVault הוא $ 15.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 蝴蝶金库 הוא 535.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.59K.