FixedCoin מחיר היום

מחיר FixedCoin (FIX) בזמן אמת היום הוא $ 1.71, עם שינוי של 3.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIX ל USD הוא $ 1.71 לכל FIX.

FixedCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,082.02, עם היצע במחזור של 9.99K FIX. ב‑24 השעות האחרונות, FIX סחר בין $ 1.71 (נמוך) ל $ 1.71 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.26.

ביצועים לטווח קצר, FIX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +10.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.73.

FixedCoin (FIX) מידע שוק

שווי שוק $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K נפח (24 שעות) $ 13.73$ 13.73 $ 13.73 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K אספקת מחזור 9.99K 9.99K 9.99K אספקה כוללת 9,993.86369734 9,993.86369734 9,993.86369734

שווי השוק הנוכחי של FixedCoin הוא $ 17.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.73. ההיצע במחזור של FIX הוא 9.99K, עם היצע כולל של 9993.86369734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.08K.