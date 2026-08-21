Five Year Cycle מחיר היום

מחיר Five Year Cycle ($FYC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $FYC ל USD הוא $ 0 לכל $FYC.

Five Year Cycle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,960, עם היצע במחזור של 1.00B $FYC. ב‑24 השעות האחרונות, $FYC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $FYC נע ב +1.80% בשעה האחרונה ו -7.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Five Year Cycle ($FYC) מידע שוק

שווי שוק $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Five Year Cycle הוא $ 26.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FYC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.96K.