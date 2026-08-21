fih מחיר היום

מחיר fih (FIH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00727879, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIH ל USD הוא $ 0.00727879 לכל FIH.

fih כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,278,778, עם היצע במחזור של 999.99M FIH. ב‑24 השעות האחרונות, FIH סחר בין $ 0.00721636 (נמוך) ל $ 0.00768882 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01010416, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIH נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -3.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 202.71K.

fih (FIH) מידע שוק

שווי שוק $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M נפח (24 שעות) $ 202.71K$ 202.71K $ 202.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,921.058596 999,985,921.058596 999,985,921.058596

שווי השוק הנוכחי של fih הוא $ 7.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 202.71K. ההיצע במחזור של FIH הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985921.058596. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.28M.