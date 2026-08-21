Fidelity Digital Dollar מחיר היום

מחיר Fidelity Digital Dollar (FIDD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999831, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIDD ל USD הוא $ 0.999831 לכל FIDD.

Fidelity Digital Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,332,138, עם היצע במחזור של 48.34M FIDD. ב‑24 השעות האחרונות, FIDD סחר בין $ 0.999175 (נמוך) ל $ 0.999916 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.994161.

ביצועים לטווח קצר, FIDD נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 204.49M.

Fidelity Digital Dollar (FIDD) מידע שוק

שווי שוק $ 48.33M$ 48.33M $ 48.33M נפח (24 שעות) $ 204.49M$ 204.49M $ 204.49M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.33M$ 48.33M $ 48.33M אספקת מחזור 48.34M 48.34M 48.34M אספקה כוללת 48,340,311.98 48,340,311.98 48,340,311.98

שווי השוק הנוכחי של Fidelity Digital Dollar הוא $ 48.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.49M. ההיצע במחזור של FIDD הוא 48.34M, עם היצע כולל של 48340311.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.33M.