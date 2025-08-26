Fenix (FNX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00090024 $ 0.00090024 $ 0.00090024 24 שעות נמוך $ 0.00093576 $ 0.00093576 $ 0.00093576 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00090024$ 0.00090024 $ 0.00090024 גבוה 24 שעות $ 0.00093576$ 0.00093576 $ 0.00093576 שיא כל הזמנים $ 0.078964$ 0.078964 $ 0.078964 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00058112$ 0.00058112 $ 0.00058112 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) +1.20% שינוי מחיר (7D) +1.20%

Fenix (FNX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00092416. במהלך 24 השעות האחרונות, FNX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00090024 לבין שיא של $ 0.00093576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FNXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.078964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00058112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FNX השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fenix (FNX) מידע שוק

שווי שוק $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.00K$ 148.00K $ 148.00K אספקת מחזור 20.16M 20.16M 20.16M אספקה כוללת 160,145,627.2755115 160,145,627.2755115 160,145,627.2755115

שווי השוק הנוכחי של Fenix הוא $ 18.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FNX הוא 20.16M, עם היצע כולל של 160145627.2755115. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.00K.