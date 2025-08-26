FAYA (FAYA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.52% שינוי מחיר (7D) -42.27%

FAYA (FAYA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAYA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAYAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAYA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FAYA (FAYA) מידע שוק

שווי שוק $ 831.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.78M אספקת מחזור 10.69T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FAYA הוא $ 831.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAYA הוא 10.69T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.78M.