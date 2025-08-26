עוד על FATGF

FATGF מידע על מחיר

FATGF אתר רשמי

FATGF טוקניומיקה

FATGF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FATGF סֵמֶל

FATGF מחיר (FATGF)

לא רשום

1 FATGF ל USDמחיר חי:

$0.00035396
$0.00035396$0.00035396
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FATGF (FATGF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:52:11 (UTC+8)

FATGF (FATGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00758849
$ 0.00758849$ 0.00758849

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-9.35%

-1.05%

-1.05%

FATGF (FATGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FATGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00758849, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATGF השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FATGF (FATGF) מידע שוק

$ 347.68K
$ 347.68K$ 347.68K

--
----

$ 347.68K
$ 347.68K$ 347.68K

982.25M
982.25M 982.25M

982,254,137.0
982,254,137.0 982,254,137.0

שווי השוק הנוכחי של FATGF הוא $ 347.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATGF הוא 982.25M, עם היצע כולל של 982254137.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.68K.

FATGF (FATGF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FATGFל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFATGF ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFATGF ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FATGFל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.35%
30 ימים$ 0-9.88%
60 ימים$ 0+0.15%
90 ימים$ 0--

מה זהFATGF (FATGF)

$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FATGF (FATGF) משאב

האתר הרשמי

FATGFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FATGF (FATGF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FATGF (FATGF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FATGF.

בדוק את FATGF תחזית המחיר עכשיו‏!

FATGF למטבעות מקומיים

FATGF (FATGF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FATGF (FATGF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FATGF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FATGF (FATGF)

כמה שווה FATGF (FATGF) היום?
החי FATGFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FATGF ל USD?
המחיר הנוכחי של FATGF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FATGF?
שווי השוק של FATGF הוא $ 347.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FATGF?
ההיצע במחזור של FATGF הוא 982.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FATGF?
‏‏FATGF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00758849 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FATGF?
FATGF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FATGF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FATGF הוא -- USD.
האם FATGF יעלה השנה?
FATGF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FATGF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:52:11 (UTC+8)

FATGF (FATGF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.