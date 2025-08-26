FATGF (FATGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00758849$ 0.00758849 $ 0.00758849 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -9.35% שינוי מחיר (7D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -1.05%

FATGF (FATGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FATGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00758849, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATGF השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FATGF (FATGF) מידע שוק

שווי שוק $ 347.68K$ 347.68K $ 347.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.68K$ 347.68K $ 347.68K אספקת מחזור 982.25M 982.25M 982.25M אספקה כוללת 982,254,137.0 982,254,137.0 982,254,137.0

שווי השוק הנוכחי של FATGF הוא $ 347.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATGF הוא 982.25M, עם היצע כולל של 982254137.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.68K.