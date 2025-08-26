עוד על $FATCAT

$FATCAT מידע על מחיר

$FATCAT אתר רשמי

$FATCAT טוקניומיקה

$FATCAT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FATCAT סֵמֶל

FATCAT מחיר ($FATCAT)

לא רשום

1 $FATCAT ל USDמחיר חי:

$0.00229477
$0.00229477$0.00229477
-10.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FATCAT ($FATCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:14 (UTC+8)

FATCAT ($FATCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00228717
$ 0.00228717$ 0.00228717
24 שעות נמוך
$ 0.00276046
$ 0.00276046$ 0.00276046
גבוה 24 שעות

$ 0.00228717
$ 0.00228717$ 0.00228717

$ 0.00276046
$ 0.00276046$ 0.00276046

$ 0.00647153
$ 0.00647153$ 0.00647153

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-10.00%

-14.19%

-14.19%

FATCAT ($FATCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00229477. במהלך 24 השעות האחרונות, $FATCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00228717 לבין שיא של $ 0.00276046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $FATCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00647153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $FATCAT השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -10.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FATCAT ($FATCAT) מידע שוק

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

910.77M
910.77M 910.77M

999,949,820.918364
999,949,820.918364 999,949,820.918364

שווי השוק הנוכחי של FATCAT הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FATCAT הוא 910.77M, עם היצע כולל של 999949820.918364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31M.

FATCAT ($FATCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FATCATל USDהיה $ -0.000255115281785407.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFATCAT ל USDהיה . $ -0.0001611901.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFATCAT ל USDהיה $ +0.0000926338.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FATCATל USDהיה $ -0.0008747694655558307.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000255115281785407-10.00%
30 ימים$ -0.0001611901-7.02%
60 ימים$ +0.0000926338+4.04%
90 ימים$ -0.0008747694655558307-27.59%

מה זהFATCAT ($FATCAT)

Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FATCAT ($FATCAT) משאב

האתר הרשמי

FATCATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FATCAT ($FATCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FATCAT ($FATCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FATCAT.

בדוק את FATCAT תחזית המחיר עכשיו‏!

$FATCAT למטבעות מקומיים

FATCAT ($FATCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FATCAT ($FATCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $FATCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FATCAT ($FATCAT)

כמה שווה FATCAT ($FATCAT) היום?
החי $FATCATהמחיר ב USD הוא 0.00229477 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $FATCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של $FATCAT ל USD הוא $ 0.00229477. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FATCAT?
שווי השוק של $FATCAT הוא $ 2.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $FATCAT?
ההיצע במחזור של $FATCAT הוא 910.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $FATCAT?
‏‏$FATCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00647153 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $FATCAT?
$FATCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $FATCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $FATCAT הוא -- USD.
האם $FATCAT יעלה השנה?
$FATCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $FATCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:14 (UTC+8)

FATCAT ($FATCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.