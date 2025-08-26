FATCAT ($FATCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00228717 $ 0.00228717 $ 0.00228717 24 שעות נמוך $ 0.00276046 $ 0.00276046 $ 0.00276046 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00228717$ 0.00228717 $ 0.00228717 גבוה 24 שעות $ 0.00276046$ 0.00276046 $ 0.00276046 שיא כל הזמנים $ 0.00647153$ 0.00647153 $ 0.00647153 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -10.00% שינוי מחיר (7D) -14.19% שינוי מחיר (7D) -14.19%

FATCAT ($FATCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00229477. במהלך 24 השעות האחרונות, $FATCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00228717 לבין שיא של $ 0.00276046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $FATCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00647153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $FATCAT השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -10.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FATCAT ($FATCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M אספקת מחזור 910.77M 910.77M 910.77M אספקה כוללת 999,949,820.918364 999,949,820.918364 999,949,820.918364

שווי השוק הנוכחי של FATCAT הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FATCAT הוא 910.77M, עם היצע כולל של 999949820.918364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31M.