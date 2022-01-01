FATCAT ($FATCAT) טוקנומיקה
FATCAT ($FATCAT) מידע
Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man.
This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency.
A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money
FATCAT ($FATCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FATCAT ($FATCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
FATCAT ($FATCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של FATCAT ($FATCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $FATCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $FATCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $FATCATטוקניומיקה, חקרו את$FATCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.