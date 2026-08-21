Farverse מחיר היום

מחיר Farverse (FARVERSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARVERSE ל USD הוא $ 0 לכל FARVERSE.

Farverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,858, עם היצע במחזור של 80.96B FARVERSE. ב‑24 השעות האחרונות, FARVERSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FARVERSE נע ב -1.30% בשעה האחרונה ו +17.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Farverse (FARVERSE) מידע שוק

שווי שוק $ 98.86K$ 98.86K $ 98.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.11K$ 122.11K $ 122.11K אספקת מחזור 80.96B 80.96B 80.96B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Farverse הוא $ 98.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARVERSE הוא 80.96B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.11K.