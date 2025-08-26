Fartboy ($FARTBOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02682715 $ 0.02682715 $ 0.02682715 24 שעות נמוך $ 0.03199105 $ 0.03199105 $ 0.03199105 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02682715$ 0.02682715 $ 0.02682715 גבוה 24 שעות $ 0.03199105$ 0.03199105 $ 0.03199105 שיא כל הזמנים $ 0.194444$ 0.194444 $ 0.194444 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01095768$ 0.01095768 $ 0.01095768 שינוי מחיר (שעה אחת) -6.01% שינוי מחיר (1D) -9.26% שינוי מחיר (7D) +37.09% שינוי מחיר (7D) +37.09%

Fartboy ($FARTBOY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02668087. במהלך 24 השעות האחרונות, $FARTBOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02682715 לבין שיא של $ 0.03199105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $FARTBOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.194444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01095768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $FARTBOY השתנה ב -6.01% במהלך השעה האחרונה, -9.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+37.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fartboy ($FARTBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 26.80M$ 26.80M $ 26.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.80M$ 26.80M $ 26.80M אספקת מחזור 999.39M 999.39M 999.39M אספקה כוללת 999,387,940.7224787 999,387,940.7224787 999,387,940.7224787

שווי השוק הנוכחי של Fartboy הוא $ 26.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FARTBOY הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999387940.7224787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.80M.