FAHHHH מחיר היום

מחיר FAHHHH (FAHHHH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAHHHH ל USD הוא $ 0 לכל FAHHHH.

FAHHHH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,123, עם היצע במחזור של 999.39M FAHHHH. ב‑24 השעות האחרונות, FAHHHH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00126405, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAHHHH נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו +4.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FAHHHH (FAHHHH) מידע שוק

שווי שוק $ 88.12K$ 88.12K $ 88.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.12K$ 88.12K $ 88.12K אספקת מחזור 999.39M 999.39M 999.39M אספקה כוללת 999,385,101.124307 999,385,101.124307 999,385,101.124307

שווי השוק הנוכחי של FAHHHH הוא $ 88.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAHHHH הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999385101.124307. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.12K.