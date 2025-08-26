EXMO Coin (EXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00659483 $ 0.00659483 $ 0.00659483 24 שעות נמוך $ 0.00674064 $ 0.00674064 $ 0.00674064 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00659483$ 0.00659483 $ 0.00659483 גבוה 24 שעות $ 0.00674064$ 0.00674064 $ 0.00674064 שיא כל הזמנים $ 0.101696$ 0.101696 $ 0.101696 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00151815$ 0.00151815 $ 0.00151815 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

EXMO Coin (EXM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00666689. במהלך 24 השעות האחרונות, EXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00659483 לבין שיא של $ 0.00674064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.101696, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00151815.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXM השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EXMO Coin (EXM) מידע שוק

שווי שוק $ 453.30K$ 453.30K $ 453.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M אספקת מחזור 68.00M 68.00M 68.00M אספקה כוללת 468,002,417.57 468,002,417.57 468,002,417.57

שווי השוק הנוכחי של EXMO Coin הוא $ 453.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXM הוא 68.00M, עם היצע כולל של 468002417.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.