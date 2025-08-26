עוד על EXM

EXM מידע על מחיר

EXM אתר רשמי

EXM טוקניומיקה

EXM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EXMO Coin סֵמֶל

EXMO Coin מחיר (EXM)

לא רשום

1 EXM ל USDמחיר חי:

$0.00666617
$0.00666617$0.00666617
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EXMO Coin (EXM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:51:31 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00659483
$ 0.00659483$ 0.00659483
24 שעות נמוך
$ 0.00674064
$ 0.00674064$ 0.00674064
גבוה 24 שעות

$ 0.00659483
$ 0.00659483$ 0.00659483

$ 0.00674064
$ 0.00674064$ 0.00674064

$ 0.101696
$ 0.101696$ 0.101696

$ 0.00151815
$ 0.00151815$ 0.00151815

-0.01%

-0.01%

+0.25%

+0.25%

EXMO Coin (EXM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00666689. במהלך 24 השעות האחרונות, EXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00659483 לבין שיא של $ 0.00674064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.101696, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00151815.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXM השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EXMO Coin (EXM) מידע שוק

$ 453.30K
$ 453.30K$ 453.30K

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

68.00M
68.00M 68.00M

468,002,417.57
468,002,417.57 468,002,417.57

שווי השוק הנוכחי של EXMO Coin הוא $ 453.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXM הוא 68.00M, עם היצע כולל של 468002417.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.

EXMO Coin (EXM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EXMO Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEXMO Coin ל USDהיה . $ +0.0001043141.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEXMO Coin ל USDהיה $ -0.0012179174.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EXMO Coinל USDהיה $ -0.001661571349914431.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ +0.0001043141+1.56%
60 ימים$ -0.0012179174-18.26%
90 ימים$ -0.001661571349914431-19.95%

מה זהEXMO Coin (EXM)

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EXMO Coin (EXM) משאב

האתר הרשמי

EXMO Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EXMO Coin (EXM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EXMO Coin (EXM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EXMO Coin.

בדוק את EXMO Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

EXM למטבעות מקומיים

EXMO Coin (EXM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EXMO Coin (EXM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EXM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EXMO Coin (EXM)

כמה שווה EXMO Coin (EXM) היום?
החי EXMהמחיר ב USD הוא 0.00666689 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EXM ל USD?
המחיר הנוכחי של EXM ל USD הוא $ 0.00666689. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EXMO Coin?
שווי השוק של EXM הוא $ 453.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EXM?
ההיצע במחזור של EXM הוא 68.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EXM?
‏‏EXM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.101696 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EXM?
EXM ‏‏רשם מחירATL של 0.00151815 USD.
מהו נפח המסחר של EXM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EXM הוא -- USD.
האם EXM יעלה השנה?
EXM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EXM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:51:31 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.