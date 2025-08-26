eUSD (EUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0.738736$ 0.738736 $ 0.738736 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

eUSD (EUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99962. במהלך 24 השעות האחרונות, EUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.738736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

eUSD (EUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 710.82K$ 710.82K $ 710.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 710.82K$ 710.82K $ 710.82K אספקת מחזור 711.09K 711.09K 711.09K אספקה כוללת 711,091.4407256568 711,091.4407256568 711,091.4407256568

שווי השוק הנוכחי של eUSD הוא $ 710.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EUSD הוא 711.09K, עם היצע כולל של 711091.4407256568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 710.82K.