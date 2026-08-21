Ethresearchbot מחיר היום

מחיר Ethresearchbot (ETHR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETHR ל USD הוא $ 0 לכל ETHR.

Ethresearchbot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,569, עם היצע במחזור של 94.98B ETHR. ב‑24 השעות האחרונות, ETHR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ETHR נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +23.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ethresearchbot (ETHR) מידע שוק

שווי שוק $ 68.57K$ 68.57K $ 68.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.57K$ 68.57K $ 68.57K אספקת מחזור 94.98B 94.98B 94.98B אספקה כוללת 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

שווי השוק הנוכחי של Ethresearchbot הוא $ 68.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHR הוא 94.98B, עם היצע כולל של 94979395397.71475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.57K.