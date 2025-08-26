עוד על ERN

Ethos Reserve Note סֵמֶל

Ethos Reserve Note מחיר (ERN)

לא רשום

1 ERN ל USDמחיר חי:

-1.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ethos Reserve Note (ERN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:44:30 (UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.19%

-1.84%

-5.95%

-5.95%

Ethos Reserve Note (ERN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.939375. במהלך 24 השעות האחרונות, ERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.930259 לבין שיא של $ 0.961292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.901836.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERN השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethos Reserve Note (ERN) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Ethos Reserve Note הוא $ 64.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERN הוא 68.81K, עם היצע כולל של 68805.77825445576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.63K.

Ethos Reserve Note (ERN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethos Reserve Noteל USDהיה $ -0.0176783264278317.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthos Reserve Note ל USDהיה . $ -0.0506129613.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthos Reserve Note ל USDהיה $ -0.0390810060.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethos Reserve Noteל USDהיה $ -0.0254628782201602.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0176783264278317-1.84%
30 ימים$ -0.0506129613-5.38%
60 ימים$ -0.0390810060-4.16%
90 ימים$ -0.0254628782201602-2.63%

מה זהEthos Reserve Note (ERN)

Ethos Reserve Note (ERN) משאב

האתר הרשמי

Ethos Reserve Noteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethos Reserve Note (ERN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethos Reserve Note (ERN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethos Reserve Note.

בדוק את Ethos Reserve Note תחזית המחיר עכשיו‏!

ERN למטבעות מקומיים

Ethos Reserve Note (ERN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethos Reserve Note (ERN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ERN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethos Reserve Note (ERN)

כמה שווה Ethos Reserve Note (ERN) היום?
החי ERNהמחיר ב USD הוא 0.939375 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ERN ל USD?
המחיר הנוכחי של ERN ל USD הוא $ 0.939375. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethos Reserve Note?
שווי השוק של ERN הוא $ 64.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ERN?
ההיצע במחזור של ERN הוא 68.81K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ERN?
‏‏ERN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ERN?
ERN ‏‏רשם מחירATL של 0.901836 USD.
מהו נפח המסחר של ERN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ERN הוא -- USD.
האם ERN יעלה השנה?
ERN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ERN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ethos Reserve Note (ERN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.