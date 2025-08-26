Ethos Reserve Note (ERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.930259 $ 0.930259 $ 0.930259 24 שעות נמוך $ 0.961292 $ 0.961292 $ 0.961292 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.930259$ 0.930259 $ 0.930259 גבוה 24 שעות $ 0.961292$ 0.961292 $ 0.961292 שיא כל הזמנים $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.901836$ 0.901836 $ 0.901836 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -5.95% שינוי מחיר (7D) -5.95%

Ethos Reserve Note (ERN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.939375. במהלך 24 השעות האחרונות, ERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.930259 לבין שיא של $ 0.961292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.901836.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERN השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethos Reserve Note (ERN) מידע שוק

שווי שוק $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K אספקת מחזור 68.81K 68.81K 68.81K אספקה כוללת 68,805.77825445576 68,805.77825445576 68,805.77825445576

שווי השוק הנוכחי של Ethos Reserve Note הוא $ 64.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERN הוא 68.81K, עם היצע כולל של 68805.77825445576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.63K.