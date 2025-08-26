עוד על ECLD

Ethernity Cloud סֵמֶל

Ethernity Cloud מחיר (ECLD)

לא רשום

1 ECLD ל USDמחיר חי:

$0.00077152
$0.00077152$0.00077152
-15.00%1D
USD
Ethernity Cloud (ECLD) טבלת מחירים חיה
Ethernity Cloud (ECLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07643
$ 0.07643$ 0.07643

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-15.03%

-8.14%

-8.14%

Ethernity Cloud (ECLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECLD השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethernity Cloud (ECLD) מידע שוק

$ 408.68K
$ 408.68K$ 408.68K

--
----

$ 774.46K
$ 774.46K$ 774.46K

527.70M
527.70M 527.70M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethernity Cloud הוא $ 408.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECLD הוא 527.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 774.46K.

Ethernity Cloud (ECLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethernity Cloudל USDהיה $ -0.000136531460916298.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthernity Cloud ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthernity Cloud ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethernity Cloudל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000136531460916298-15.03%
30 ימים$ 0-40.37%
60 ימים$ 0-26.52%
90 ימים$ 0--

מה זהEthernity Cloud (ECLD)

Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.

Ethernity Cloud (ECLD) משאב

האתר הרשמי

Ethernity Cloudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethernity Cloud (ECLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethernity Cloud (ECLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethernity Cloud.

בדוק את Ethernity Cloud תחזית המחיר עכשיו‏!

ECLD למטבעות מקומיים

Ethernity Cloud (ECLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethernity Cloud (ECLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ECLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethernity Cloud (ECLD)

כמה שווה Ethernity Cloud (ECLD) היום?
החי ECLDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ECLD ל USD?
המחיר הנוכחי של ECLD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethernity Cloud?
שווי השוק של ECLD הוא $ 408.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ECLD?
ההיצע במחזור של ECLD הוא 527.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ECLD?
‏‏ECLD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07643 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ECLD?
ECLD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ECLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ECLD הוא -- USD.
האם ECLD יעלה השנה?
ECLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ECLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.