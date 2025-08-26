Ethernity Cloud (ECLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.07643$ 0.07643 $ 0.07643 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -15.03% שינוי מחיר (7D) -8.14% שינוי מחיר (7D) -8.14%

Ethernity Cloud (ECLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECLD השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethernity Cloud (ECLD) מידע שוק

שווי שוק $ 408.68K$ 408.68K $ 408.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 774.46K$ 774.46K $ 774.46K אספקת מחזור 527.70M 527.70M 527.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethernity Cloud הוא $ 408.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECLD הוא 527.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 774.46K.