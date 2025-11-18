Etheism מחיר היום

מחיר Etheism (E) בזמן אמת היום הוא $ 20.84, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ E ל USD הוא $ 20.84 לכל E.

Etheism כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,840, עם היצע במחזור של 1.00K E. ב‑24 השעות האחרונות, E סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7,285.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 14.06.

ביצועים לטווח קצר, E נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Etheism (E) מידע שוק

שווי שוק $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K אספקת מחזור 1.00K 1.00K 1.00K אספקה כוללת 1,000.0 1,000.0 1,000.0

