מה זהHaedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol (HAEDAL) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Haedal Protocol כמה שווה Haedal Protocol (HAEDAL) היום? החי HAEDALהמחיר ב USD הוא 0.13419 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HAEDAL ל USD? $ 0.13419 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HAEDAL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Haedal Protocol? שווי השוק של HAEDAL הוא $ 29.69M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HAEDAL? ההיצע במחזור של HAEDAL הוא 221.25M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAEDAL? ‏‏HAEDAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3030852003927108 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAEDAL? HAEDAL ‏‏רשם מחירATL של 0.08154305381497716 USD . מהו נפח המסחר של HAEDAL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAEDAL הוא $ 3.05M USD . האם HAEDAL יעלה השנה? HAEDAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAEDAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Haedal Protocol (HAEDAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

