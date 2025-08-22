עוד על HAEDAL

Haedal Protocol סֵמֶל

Haedal Protocol מְחִיר(HAEDAL)

1 HAEDAL ל USDמחיר חי:

Haedal Protocol (HAEDAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:21:55 (UTC+8)

Haedal Protocol (HAEDAL) מידע על מחיר (USD)

+5.76%

Haedal Protocol (HAEDAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13419. במהלך 24 השעות האחרונות, HAEDAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12934 לבין שיא של $ 0.14758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAEDALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3030852003927108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08154305381497716.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAEDAL השתנה ב +2.34% במהלך השעה האחרונה, -4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Haedal Protocol (HAEDAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Haedal Protocol הוא $ 29.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.05M. ההיצע במחזור של HAEDAL הוא 221.25M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.19M.

Haedal Protocol (HAEDAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Haedal Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0057696-4.12%
30 ימים$ -0.02604-16.26%
60 ימים$ +0.01416+11.79%
90 ימים$ -0.03087-18.71%
Haedal Protocol שינוי מחיר היום

היום,HAEDAL רשם שינוי של $ -0.0057696 (-4.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Haedal Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02604 (-16.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Haedal Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HAEDAL ראה שינוי של $ +0.01416 (+11.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Haedal Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03087 (-18.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Haedal Protocol (HAEDAL)?

בדוק את Haedal Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHaedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Haedal Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHAEDAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Haedal Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHaedal Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Haedal Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Haedal Protocol (HAEDAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Haedal Protocol (HAEDAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Haedal Protocol.

בדוק את Haedal Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Haedal Protocol (HAEDAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Haedal Protocol (HAEDAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAEDAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Haedal Protocol (HAEDAL)

מחפש איך לקנותHaedal Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Haedal Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HAEDAL למטבעות מקומיים

Haedal Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Haedal Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHaedal Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Haedal Protocol

כמה שווה Haedal Protocol (HAEDAL) היום?
החי HAEDALהמחיר ב USD הוא 0.13419 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAEDAL ל USD?
המחיר הנוכחי של HAEDAL ל USD הוא $ 0.13419. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Haedal Protocol?
שווי השוק של HAEDAL הוא $ 29.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAEDAL?
ההיצע במחזור של HAEDAL הוא 221.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAEDAL?
‏‏HAEDAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3030852003927108 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAEDAL?
HAEDAL ‏‏רשם מחירATL של 0.08154305381497716 USD.
מהו נפח המסחר של HAEDAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAEDAL הוא $ 3.05M USD.
האם HAEDAL יעלה השנה?
HAEDAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAEDAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:21:55 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

