Haedal Protocol (HAEDAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13419. במהלך 24 השעות האחרונות, HAEDAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12934 לבין שיא של $ 0.14758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAEDALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3030852003927108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08154305381497716.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAEDAL השתנה ב +2.34% במהלך השעה האחרונה, -4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Haedal Protocol (HAEDAL) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Haedal Protocol הוא $ 29.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.05M. ההיצע במחזור של HAEDAL הוא 221.25M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.19M.
Haedal Protocol (HAEDAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Haedal Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0057696
-4.12%
30 ימים
$ -0.02604
-16.26%
60 ימים
$ +0.01416
+11.79%
90 ימים
$ -0.03087
-18.71%
Haedal Protocol שינוי מחיר היום
היום,HAEDAL רשם שינוי של $ -0.0057696 (-4.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Haedal Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02604 (-16.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Haedal Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HAEDAL ראה שינוי של $ +0.01416 (+11.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Haedal Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03087 (-18.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.
Haedal Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Haedal Protocol (HAEDAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Haedal Protocol (HAEDAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Haedal Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Haedal Protocol (HAEDAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.
