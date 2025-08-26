עוד על ERGONE

ErgOne סֵמֶל

ErgOne מחיר (ERGONE)

לא רשום

1 ERGONE ל USDמחיר חי:

-1.00%1D
USD
ErgOne (ERGONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:20:39 (UTC+8)

ErgOne (ERGONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.19%

-1.09%

-2.20%

-2.20%

ErgOne (ERGONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04098554. במהלך 24 השעות האחרונות, ERGONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0405859 לבין שיא של $ 0.04151085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERGONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.712331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03587704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERGONE השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ErgOne (ERGONE) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של ErgOne הוא $ 37.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERGONE הוא 906.30K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.99K.

ErgOne (ERGONE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ErgOneל USDהיה $ -0.00045495353497419.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלErgOne ל USDהיה . $ -0.0033886598.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלErgOne ל USDהיה $ -0.0024600873.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ErgOneל USDהיה $ -0.00063197900044096.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00045495353497419-1.09%
30 ימים$ -0.0033886598-8.26%
60 ימים$ -0.0024600873-6.00%
90 ימים$ -0.00063197900044096-1.51%

מה זהErgOne (ERGONE)

ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.

ErgOne (ERGONE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ErgOneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ErgOne (ERGONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ErgOne (ERGONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ErgOne.

בדוק את ErgOne תחזית המחיר עכשיו‏!

ERGONE למטבעות מקומיים

ErgOne (ERGONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ErgOne (ERGONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ERGONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ErgOne (ERGONE)

כמה שווה ErgOne (ERGONE) היום?
החי ERGONEהמחיר ב USD הוא 0.04098554 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ERGONE ל USD?
המחיר הנוכחי של ERGONE ל USD הוא $ 0.04098554. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ErgOne?
שווי השוק של ERGONE הוא $ 37.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ERGONE?
ההיצע במחזור של ERGONE הוא 906.30K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ERGONE?
‏‏ERGONE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.712331 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ERGONE?
ERGONE ‏‏רשם מחירATL של 0.03587704 USD.
מהו נפח המסחר של ERGONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ERGONE הוא -- USD.
האם ERGONE יעלה השנה?
ERGONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ERGONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:20:39 (UTC+8)

