טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0405859 גבוה 24 שעות $ 0.04151085 שיא כל הזמנים $ 0.712331 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03587704 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -1.09% שינוי מחיר (7D) -2.20%

ErgOne (ERGONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04098554. במהלך 24 השעות האחרונות, ERGONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0405859 לבין שיא של $ 0.04151085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERGONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.712331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03587704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERGONE השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ErgOne (ERGONE) מידע שוק

שווי שוק $ 37.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.99K אספקת מחזור 906.30K אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ErgOne הוא $ 37.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERGONE הוא 906.30K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.99K.