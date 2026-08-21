EquiFold מחיר היום

מחיר EquiFold (EQUI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EQUI ל USD הוא $ 0 לכל EQUI.

EquiFold כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,531.65, עם היצע במחזור של 648.43M EQUI. ב‑24 השעות האחרונות, EQUI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EQUI נע ב -3.55% בשעה האחרונה ו +17.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EquiFold (EQUI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K אספקת מחזור 648.43M 648.43M 648.43M אספקה כוללת 991,535,769.3559005 991,535,769.3559005 991,535,769.3559005

שווי השוק הנוכחי של EquiFold הוא $ 13.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQUI הוא 648.43M, עם היצע כולל של 991535769.3559005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.69K.