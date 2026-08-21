EQTY מחיר היום

מחיר EQTY (EQTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169001, עם שינוי של 6.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EQTY ל USD הוא $ 0.00169001 לכל EQTY.

EQTY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 491,922, עם היצע במחזור של 291.04M EQTY. ב‑24 השעות האחרונות, EQTY סחר בין $ 0.00157994 (נמוך) ל $ 0.00171479 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.901021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00132194.

ביצועים לטווח קצר, EQTY נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -7.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.35K.

EQTY (EQTY) מידע שוק

שווי שוק $ 491.92K$ 491.92K $ 491.92K נפח (24 שעות) $ 4.35K$ 4.35K $ 4.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.92K$ 491.92K $ 491.92K אספקת מחזור 291.04M 291.04M 291.04M אספקה כוללת 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

שווי השוק הנוכחי של EQTY הוא $ 491.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.35K. ההיצע במחזור של EQTY הוא 291.04M, עם היצע כולל של 291044629.1775672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.92K.