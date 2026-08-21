ENIDOG מחיר היום

מחיר ENIDOG (ENIDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00159718, עם שינוי של 2.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENIDOG ל USD הוא $ 0.00159718 לכל ENIDOG.

ENIDOG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 152,116, עם היצע במחזור של 95.24M ENIDOG. ב‑24 השעות האחרונות, ENIDOG סחר בין $ 0.00156436 (נמוך) ל $ 0.00159665 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00552283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00108899.

ביצועים לטווח קצר, ENIDOG נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +8.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 260.10.

ENIDOG (ENIDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 152.12K$ 152.12K $ 152.12K נפח (24 שעות) $ 260.10$ 260.10 $ 260.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.12K$ 152.12K $ 152.12K אספקת מחזור 95.24M 95.24M 95.24M אספקה כוללת 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

שווי השוק הנוכחי של ENIDOG הוא $ 152.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 260.10. ההיצע במחזור של ENIDOG הוא 95.24M, עם היצע כולל של 95240884.84729192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.12K.