Emerald Security Token מחיר היום

מחיר Emerald Security Token (EMRL.D) בזמן אמת היום הוא $ 1.39, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMRL.D ל USD הוא $ 1.39 לכל EMRL.D.

Emerald Security Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,840,082, עם היצע במחזור של 25.00M EMRL.D. ב‑24 השעות האחרונות, EMRL.D סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.072.

ביצועים לטווח קצר, EMRL.D נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.28K.

Emerald Security Token (EMRL.D) מידע שוק

שווי שוק $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M נפח (24 שעות) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M אספקת מחזור 25.00M 25.00M 25.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emerald Security Token הוא $ 34.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.28K. ההיצע במחזור של EMRL.D הוא 25.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.36M.