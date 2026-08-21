Ember SUI מחיר היום

מחיר Ember SUI (ESUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.80953, עם שינוי של 10.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESUI ל USD הוא $ 0.80953 לכל ESUI.

Ember SUI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,085,721, עם היצע במחזור של 5.05M ESUI. ב‑24 השעות האחרונות, ESUI סחר בין $ 0.735268 (נמוך) ל $ 0.811161 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.49, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.666644.

ביצועים לטווח קצר, ESUI נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +14.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.08K.

Ember SUI (ESUI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M נפח (24 שעות) $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M אספקת מחזור 5.05M 5.05M 5.05M אספקה כוללת 5,048,365.783987 5,048,365.783987 5,048,365.783987

שווי השוק הנוכחי של Ember SUI הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.08K. ההיצע במחזור של ESUI הוא 5.05M, עם היצע כולל של 5048365.783987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.09M.