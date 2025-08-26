ellow (Y) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -2.73% שינוי מחיר (7D) -14.71% שינוי מחיר (7D) -14.71%

ellow (Y) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, Y נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Yהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ellow (Y) מידע שוק

שווי שוק $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.01K$ 24.01K $ 24.01K אספקת מחזור 987.22M 987.22M 987.22M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ellow הוא $ 23.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y הוא 987.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.01K.