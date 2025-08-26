עוד על ELXAI

ELIXIR AI סֵמֶל

ELIXIR AI מחיר (ELXAI)

לא רשום

1 ELXAI ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
ELIXIR AI (ELXAI) טבלת מחירים חיה
ELIXIR AI (ELXAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.15%

-6.61%

-9.76%

-9.76%

ELIXIR AI (ELXAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELXAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELXAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELXAI השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -6.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ELIXIR AI (ELXAI) מידע שוק

$ 29.79K
$ 29.79K$ 29.79K

--
----

$ 29.79K
$ 29.79K$ 29.79K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,964.0
999,999,964.0 999,999,964.0

שווי השוק הנוכחי של ELIXIR AI הוא $ 29.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELXAI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999964.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.79K.

ELIXIR AI (ELXAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ELIXIR AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלELIXIR AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלELIXIR AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ELIXIR AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.61%
30 ימים$ 0+114.32%
60 ימים$ 0+122.26%
90 ימים$ 0--

מה זהELIXIR AI (ELXAI)

Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.

ELIXIR AI (ELXAI) משאב

האתר הרשמי

ELIXIR AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ELIXIR AI (ELXAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ELIXIR AI (ELXAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ELIXIR AI.

בדוק את ELIXIR AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ELXAI למטבעות מקומיים

ELIXIR AI (ELXAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ELIXIR AI (ELXAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELXAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ELIXIR AI (ELXAI)

כמה שווה ELIXIR AI (ELXAI) היום?
החי ELXAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELXAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ELXAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ELIXIR AI?
שווי השוק של ELXAI הוא $ 29.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELXAI?
ההיצע במחזור של ELXAI הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELXAI?
‏‏ELXAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELXAI?
ELXAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ELXAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELXAI הוא -- USD.
האם ELXAI יעלה השנה?
ELXAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELXAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
