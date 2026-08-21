EliosBase מחיר היום

מחיר EliosBase (ELIOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELIOS ל USD הוא $ 0 לכל ELIOS.

EliosBase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,866.46, עם היצע במחזור של 100.00B ELIOS. ב‑24 השעות האחרונות, ELIOS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELIOS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EliosBase (ELIOS) מידע שוק

שווי שוק $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EliosBase הוא $ 15.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELIOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.87K.