Eli5a מחיר היום

מחיר Eli5a (ELI5A) בזמן אמת היום הוא $ 0.02146135, עם שינוי של 15.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELI5A ל USD הוא $ 0.02146135 לכל ELI5A.

Eli5a כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 430,365, עם היצע במחזור של 19.93M ELI5A. ב‑24 השעות האחרונות, ELI5A סחר בין $ 0.02094897 (נמוך) ל $ 0.02579398 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03709928, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00431141.

ביצועים לטווח קצר, ELI5A נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו -23.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Eli5a (ELI5A) מידע שוק

שווי שוק $ 430.37K$ 430.37K $ 430.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 453.49K$ 453.49K $ 453.49K אספקת מחזור 19.93M 19.93M 19.93M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eli5a הוא $ 430.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELI5A הוא 19.93M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 453.49K.