eETH ARM LP Token מחיר היום

מחיר eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,451.16, עם שינוי של 6.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARM-WETH-EETH ל USD הוא $ 2,451.16 לכל ARM-WETH-EETH.

eETH ARM LP Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,619, עם היצע במחזור של 59.00 ARM-WETH-EETH. ב‑24 השעות האחרונות, ARM-WETH-EETH סחר בין $ 2,314.2 (נמוך) ל $ 2,455.85 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,655.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,783.43.

ביצועים לטווח קצר, ARM-WETH-EETH נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +27.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) מידע שוק

שווי שוק $ 144.62K$ 144.62K $ 144.62K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.62K$ 144.62K $ 144.62K אספקת מחזור 59.00 59.00 59.00 אספקה כוללת 59.0 59.0 59.0

שווי השוק הנוכחי של eETH ARM LP Token הוא $ 144.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ARM-WETH-EETH הוא 59.00, עם היצע כולל של 59.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.62K.