edeXa מחיר היום

מחיר edeXa (EDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01281509, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDX ל USD הוא $ 0.01281509 לכל EDX.

edeXa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,793,743, עם היצע במחזור של 764.24M EDX. ב‑24 השעות האחרונות, EDX סחר בין $ 0.01255313 (נמוך) ל $ 0.01281689 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07137, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EDX נע ב +2.03% בשעה האחרונה ו -0.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 247.65.

edeXa (EDX) מידע שוק

שווי שוק $ 9.79M$ 9.79M $ 9.79M נפח (24 שעות) $ 247.65$ 247.65 $ 247.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.04M$ 32.04M $ 32.04M אספקת מחזור 764.24M 764.24M 764.24M אספקה כוללת 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של edeXa הוא $ 9.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 247.65. ההיצע במחזור של EDX הוא 764.24M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.04M.